سرايا القدس تبثُّ مشاهد إطلاق رشقات صاروخيَّة باتِّجاه مستوطنات إسرائيليَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم، مشاهد مصورة توثّق إطلاق رشقة صاروخية تجاه عدد من المستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقالت السرايا، في بيان أرفقته بالفيديو الذي بثته عبر منصاتها الإعلامية، إن مقاتليها استهدفوا بصواريخ محلية الصنع مواقع في أسدود وعسقلان وسديروت ومستوطنات ما يُعرف بـ"غلاف غزة".

وخلال المقطع المصور، وجّه مقاتل من الجهاد الإسلامي، التحية إلى اليمن وقائد جماعة أنصار الله لمساندتهم المقاومة الفلسطينية ومواقفهم الثابتة، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضحت أن هذا القصف يأتي "ردًا على الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والذي يواجه حرب إبادة متصاعدة منذ قرابة 18 شهرًا"، وفق تعبير البيان.