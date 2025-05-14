جمعية ساعد تواصل كفالة أيتام حرب غزة وتطلق حملة "اكفلني وكن معي".. مرفق رابط التسجيل

متابعة/ فلسطين أون لاين

تواصل جمعية ساعد جهودها الإنسانية والخيرية في قطاع غزة، مركزة بشكل خاص على مشروع كفالة الأيتام الذين فقدوا آباءهم أو كلا الوالدين خلال الحرب الأخيرة.

ويسعى المشروع بشكل عاجل لتوفير الدعم والرعاية لهؤلاء الأطفال الذين فقدوا أيضاً منازلهم وتعرضوا لإصابات بالغة.

منذ بداية المشروع وبعد مرور نحو عام على الحرب، تمكن فريق جمعية ساعد من توفير كفالة لـ 151 يتيماً.

وتهدف الجمعية إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل كفالة 1000 يتيم في غزة، ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت حملة مؤثرة تحت شعار "اكفلني وكن معي".

توجه الجمعية من خلال هذه الحملة نداءً للمتبرعين الكرام للمساهمة في كفالة أيتام غزة بمبلغ 100$ شهرياً لعام كامل.

وتؤكد على الأجر العظيم الذي ينتظر كافل اليتيم، مستشهدة بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين..." مشيراً إلى إصبعيه السبابة والوسطى.

تفاصيل مشروع كفالة الأيتام:

* الهدف: كفالة الأطفال الأيتام حتى سن 12 عاماً، ممن فقدوا آباءهم أو كلا الوالدين في حرب غزة 2023/2024 .

* الأهمية: يأتي المشروع استجابة للظروف الصعبة التي تواجه أسر الأيتام في غزة، والمعاناة الحقيقية التي يعيشها هؤلاء الأطفال، وفقدانهم لممتلكاتهم، بالإضافة إلى الإصابات الخطيرة التي تعرض لها الكثير منهم .

ملاحظات مهمة:

رابط تسجيل الأيتام، اضغط هنا ، مع التوضيح بأن التسجيل لا يضمن الكفالة بشكل فوري .

* يقوم فريق الجمعية باختيار الأيتام ذوي الحاجة الماسة وإبلاغهم بتوفر الكفالة فور وصول التبرعات من المحسنين .

* تعطي الجمعية أولوية لكفالة الأيتام الذين يحفظون القرآن الكريم .

* يشتمل المشروع على تنفيذ برنامج تربوي متكامل للأيتام المكفولين .

تهدف جمعية ساعد من خلال هذا المشروع إلى توفير حياة كريمة لأيتام غزة ودمجهم في المجتمع، وتدعو الجميع للمساهمة في هذه الحملة النبيلة.

المصدر / فلسطين أون لاين