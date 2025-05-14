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ترامب يصل إلى الدوحة في ثاني محطات جولته الخليجية

14 مايو 2025 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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ترامب يصل إلى الدوحة في ثاني محطات جولته الخليجية

استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لدى وصوله إلى العاصمة القطرية، في زيارة رسمية تُعد المحطة الثانية من جولته الخليجية، بعد مغادرته المملكة العربية السعودية.

وجرى لترامب استقبال رسمي في الديوان الأميري، حيث يُنتظر أن يعقد مع الأمير تميم جلسة مباحثات رسمية تتناول ملفات ثنائية وإقليمية، في مقدمتها مسار المفاوضات غير المباشرة الجارية في الدوحة بشأن وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وملف تبادل الأسرى.

ومن المقرر أن يحضر ترامب مأدبة عشاء رسمية تقام على شرفه في قصر لوسيل مساء اليوم، كما تتضمن الزيارة التي تستمر يومين توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة، أبرزها الأمن والدفاع، والتعليم، والصحة، والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة فرص توسيع التعاون في قطاعات اقتصادية ورياضية جديدة، بحسب ما أفاد به السفير الأميركي لدى الدوحة، تيمي ديفيس.

وتأتي الزيارة في ظل علاقات اقتصادية وثيقة بين البلدين، حيث تُشير بيانات رسمية إلى أن الاستثمارات القطرية في السوق الأميركي تجاوزت 200 مليار دولار حتى عام 2020، فيما تحتضن قطر أكثر من 850 شركة أميركية، ما يجعل الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للدولة الخليجية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#قطر #ترامب #أمير قطر #الدوحة

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