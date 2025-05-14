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انهيار غير مسبوق في قطاع السياحة الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر

14 مايو 2025 . الساعة 15:03 بتوقيت القدس
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انهيار للسياحة في (إسرائيل) منذ 7 من أكتوبر 2023 بحسب مصادر رسمية إسرائيلية

كشفت معطيات رسمية، نقلتها قناة "كان" العبرية، عن انهيار غير مسبوق يشهده قطاع السياحة في (إسرائيل) منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك نتيجة التوترات الأمنية المستمرة وتداعيات الحرب على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووفقاً للتقرير، فإن عدد الزوار الأجانب إلى (إسرائيل) سجل تراجعاً حاداً، وسط تعليق واسع للرحلات الجوية من قِبل شركات طيران دولية، ما تسبب في خسائر اقتصادية تُقدّر بمليارات الشواكل.

ويأتي هذا التدهور في السياحة ضمن سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دولة الاحتلال منذ بداية الحرب، وسط تحذيرات من تأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

تعليق شركات الطيران

وحسب موقع Travel and Tour World العالمي المتخصص في أخبار السفر والسياحة فان هناك انهيار للسياحة في (إسرائيل) حيث أدى التعليق الواسع النطاق من قبل شركات الطيران الأجنبية إلى شل الوصول الجوي إلى البوابة الدولية الرئيسية لـ(إسرائيل) مطار بن غوريون.

ووفق الموقع انخفضت حجوزات الفنادق في "تل أبيب" والقدس و"إيلات" بشكل كبير، وألغت شركات السياحة من أوروبا وأمريكا الشمالية برامج رحلات جماعية كاملة.

من جانبها قالت القناة الـ 12 الاسرائيلية ان تعليق شركات الطيران رحلاتها سيؤثر على كامل موسم الصيف ما يمثل ضربة قاسية للاقتصاد الاسرائيلي.

ويشهد مطار بن غوريون انخفاض كبير في عدد الرحلات حيث كشف موقع "واللا" العبري عن تراجع الرحلات في المطار بنسبة 34 % وعدد المسافرين بنسبة 26%.

من جانبها أظهرت بيانات مطار بن غوريون الغاء ما بين 600 – 700 رحلة منذ الهجوم اليمني على مطار بن غوريون بسبب تعليق الكثير من شركات الطيران الكبرى رحلاتها الى (إسرائيل) وفق ما كشفته مجلة "غلوبس" العبرية أمس الاحد.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#سياحة #7 أكتوبر #قطاع السياحة الإسرائيلي #السياحة في إسرائيل

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