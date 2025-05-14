حماس: قصف الاحتلال منازل مأهولة بالسُّكان سلوكٌ وحشيٌّ يستوجب تدخُّلًا دوليًا عاجلًا

قالت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، إن قصف الاحتلال المنازل المأهولة على رؤوس ساكنيها وارتكاب المجازر فيها؛ سلوك وحشي فاشي لن يجلب لمجرم الحرب نتنياهو أيٍ من أشكال النصر.

وطالبت حماس في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية؛ بالتحرّك الفوري والضغط بكل الوسائل للجم حكومة الاحتلال، ووقف حرب الإبادة المُستَعِرة ضد المدنيين في غزة.

وأشارت إلى أن الغارات الوحشية المكثّفة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي منذ فجر اليوم خصوصاً في شمال قطاع غزة؛ واستهدفت منازل مأهولة مكتظة بالسكان، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من سبعين شهيداً؛ تمثّل إمعاناً في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في القطاع.

وأضافت "في الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء للوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل؛ يُسارع الإرهابي نتنياهو، المسكون بنزعة الانتقام؛ إلى تصعيد العدوان والمجازر بحقّ المدنيين الأبرياء، في مسعى لتقويض هذه الجهود، خدمةً لأجندته السياسية".

وأوضحت حماس، أن هذه الجرائم الوحشية هي تجاوز صارخ لكل القوانين والمواثيق، وجرائم حرب تتطلب من الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة؛ التحرك العاجل لوقفها، ومحاسبة قادة الاحتلال الفاشي على جرائمه ضد الإنسانية.

المصدر / فلسطين اون لاين