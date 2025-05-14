"ضمن سلسلة "أبواب الجحيم".. كتائبُ القسَّام تبثُّ مشاهد ملحميَّة من كمينٍ مركب في رفح

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المُقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد ملحمية لكمين مركب نفذته ضد جيش الاحتلال برفح جنوبي قطاع غرة ضمن سلسلة عمليات "أبواب الجحيم".

وبدأت العملية الأولى باستهداف قوة هندسية كانت داخل أحد المنازل تتجهّز لتقوم بنسفه بكمية من القذائف المضادة للأفراد والدروع.

وأظهرت المشاهد تصاعد أعمدة الدخان من المنزل المستهدف، الأمر الذي يؤكد إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وبدأت العملية الثانية باستهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة شديدة الامتداد، ووقعت بين قتيل وجريح.

وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل الرقيب يشاي إلياكيم أورباخ من كتيبة الهندسة "وحدة 605" باراك (188)، والرقيب يام فريد مقاتل من لواء جولان، في كميني القسام بمدينة رفح، خلال الكمين رقم (3) من سلسلة عمليات أبواب الجحيم.

ويوم الجمعة، بثت كتائب القسام مشاهد من الكمين المركب الذي استهدف جنود العدو قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات "أبواب الجحيم".

وأظهرت المشاهد، استهداف قوة "إسرائيلية" راجلة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار بقوة راجلة قوامها 7 جنود في محيط مسجد عمر بن عبد العزيز داخل حي التنور شرق مدينة رفح.

وبدأ الكمين المركب، بحسب المشاهد، باستهداف الطابق الأرضي لمنزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعدد من القذائف المضادة للتحصينات والدروع ومن ثم الاشتباك مع الجنود بالأسلحة المناسبة.

كما أظهر ﻿﻿تراجع مجاهدو القسام لعين النفق واستدرجوا جنود الاحتلال لمقتلة تم تجهيزها بعدد من العبوات الناسفة. و﻿﻿فور وصول الجنود لمقتلة الكمين تم تفجير العبوات وإيقاعهم بين قتيل وجريح ورصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

ويوم الخميس، أعلنت كتائب القسام، استهداف قوة "إسرائيلية" راجلة ضمن سلسة عمليات "أبواب الجحيم" في حي التنور شرق مدينة رفح.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، "فجرنا عبوة ناسفة شديدة الانفجار بقوة راجلة قوامها 7 جنود في محيط مسجد عمر بن عبد العزيز داخل حي التنور شرق مدينة رفح، ورصدنا تناثر أشلاء عدد من جنود الاحتلال في المكان".

بالمقابل، أعلنت قوات الاحتلال، مقتل جنديين وإصابة آخرين بجروح، بعد تفجير عبوة ناسفة في قوة من لواء غولاني، في رفح ما أدى إلى انهيار مبنى عليهم.

وقال موقع حدشوت حموت، إن قوات الاحتلال واجهت صعوبة في إخلاء القتلى والمصابين، من موقع "الحدث الصعب" في رفح، بسبب شدة المعارك.

وفرضت الرقابة العسكرية للاحتلال، حظرا على نشر تفاصيل ما جرى للجنود، بسبب الضربة التي تعرضوا لها.

وتشهد رفح منذ أيام تصعيدًا ميدانيًا، حيث تحاول قوات الاحتلال اقتحام مناطقها الشرقية في محاولة لتطويق المدينة والسيطرة على شبكة الأنفاق.

وتُقرّ مصادر عسكرية إسرائيلية بأن مقاوتلي القسام ما زالوا يتحصنون تحت الأرض، رغم الضربات الجوية الكثيفة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين اون لاين