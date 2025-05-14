الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين يهدد بمغادرة (إسرائيل)

أطلق الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين في (إسرائيل)، يتسحاق يوسف، عضو مجلس حكماء التوراة التابع لحركة "شاس"، تصريحات خطيرة هدد فيها بمغادرة الكيان في حال تم اعتقال طلاب المعاهد الدينية (الحريديين) الرافضين للخدمة العسكرية.

وقال يوسف خلال تصريحات نُسبت إليه اليوم الأربعاء: "إذا فُرض، لا سمح الله، أن يتم اعتقال طلاب المعاهد الدينية لرفضهم التجنيد – فلن نبقى في البلاد، لا توجد أي شرعية للبقاء في هذه البلاد من دون دراسة التوراة".

وأكد الحاخام أن "التوراة فوق كل شيء، وهي التي تحمي الجنود"، مضيفاً أن نجاح منظومة القبة الحديدية في اعتراض آلاف الصواريخ يعود، من وجهة نظره، إلى فضل دراسة طلاب المعاهد الدينية.

وأضاف: "35,000 صاروخ أُطلق علينا، وبحمد الله تم اعتراض معظمها... القبة الحديدية، وحيتس، كيف ينجحون في الاعتراض بدقة؟ كل ذلك بفضل التوراة التي يدرسها الطلاب"، حسب زعمه.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الداخلي في دولة الاحتلال بشأن إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير جدلاً واسعاً بين الأحزاب العلمانية والدينية، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين