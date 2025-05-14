الصِّحَّة بغزَّة: 2,799 شهيدًا و 7,805 إصابة منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيةَّ

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 20 شهيدًا ( منهم 1 شهيد انتشال)، و 125 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنّ الحصيلة الأولية لما وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 70شهيدًا و عشرات الإصابات نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأوضحت أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,799 شهيدًا، 7,805 إصابة، وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الاسرائيلي" إلى 52,928 شهيدًا و 119,846 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين