فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين يهدد بمغادرة (إسرائيل)

الصِّحَّة بغزَّة: 2,799 شهيدًا و 7,805 إصابة منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيةَّ

حصدت العار: صفحة إسرائيلية تواجه هجومًا شرسًا بعد تفاخرها باستهداف "إصليح"

لليوم الـ 108.. الاحتلال يصعِّد من جرائمه ومداهماته في طولكرم ومخيميها

مؤسسة فلسطينية تُقاضي بريطانيا: أوقفوا تصدير طائرات إف-35 إلى "إسرائيل"

كاريكاتير: نتنياهو يُسحق تحت عجلات طائرة ترامب

ترامب يلتقي الرَّئيس السُّوري الشَّرع في الرِّياض

الكشف عن حادث أمني جديد في جيش الاحتلال قرب الحدود المصرية

"شلال الدم لا يتوقف".. عشرات الشهداء في سلسلة مجازر داميّّة في شمال غزة وجنوبه

"الجيش الإسرائيلي" يشن حملة ضد المتخلفين عن الخدمة العسكرية

الصِّحَّة بغزَّة: 2,799 شهيدًا و 7,805 إصابة منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيةَّ

14 مايو 2025 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة بغزَّة: 2,799 شهيدًا و 7,805 إصابة منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيةَّ

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء،  التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ  20 شهيدًا ( منهم 1 شهيد انتشال)، و 125 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنّ الحصيلة الأولية لما وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 70شهيدًا و عشرات الإصابات نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأوضحت أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,799 شهيدًا، 7,805 إصابة، وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الاسرائيلي" إلى 52,928 شهيدًا و 119,846 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة