كاريكاتير: نتنياهو يُسحق تحت عجلات طائرة ترامب

نشرت صحيفة هآرتس العبرية كاريكاتيراً سياسياً لاذعاً، يسلّط الضوء على التوترات النفسية والسياسية التي يعانيها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في ظل جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقليمية.

ويُظهر الرسم الكاريكاتيري طائرة ضخمة مكتوب عليها "NEW AIRFORCE 1" (القوة الجوية الأولى الجديدة)، في إشارة إلى الطائرة الرئاسية الأميركية، بينما يقودها ترامب ويطل برأسه من قمرة القيادة.

وما يلفت النظر هو أن مقدمة الطائرة مزوّدة بأسطوانة ضخمة أشبه بـ"مدحلة"، تسحق رجلاً يبدو أنه يمثل نتنياهو، الممدد أرضاً بملامح تعبيرية توحي بالفزع والانهيار.

يحمل المشهد دلالات رمزية قوية، إذ يُفسَّر على أنه تعبير عن شعور نتنياهو بالتهميش أو التهديد السياسي في ظل تنامي العلاقة بين ترامب وبعض القوى الخليجية، وفي مقدمتها قطر.

كما يعكس الكاريكاتير مخاوف نتنياهو من التحولات في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، وخاصة في حال صعود ترامب مجدداً مدعوماً من أطراف إقليمية لطالما كانت تلعب دوراً مؤثراً في السياسات الإسرائيلية والعلاقات الدولية.

الرسم الساخر، وإن جاء بأسلوب فني فكاهي، إلا أنه يعكس صراعاً سياسياً عميقاً يدور خلف الكواليس، حيث تبرز رموز النفوذ، والقلق من فقدان الحلفاء، والرهانات الخاسرة على حسابات إقليمية متغيرة.

كما أنه جاء في ظل تصريحات سياسية عدة للرئيس الأمريكي عاكست تماما الرغبات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وسوريا ودول المنطقة.





المصدر / فلسطين أون لاين