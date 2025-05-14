ترامب يلتقي الرَّئيس السُّوري الشَّرع في الرِّياض

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، بعد يوم واحد فقط من إعلان رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.

أفاد بذلك البيت الأبيض، ووكالة الأنباء السعودية، التي نشرت صورا من اللقاء الذي يسبق القمة الخليجية الأمريكية.

من جانبه، قال ترامب إن تطبيع العلاقات مع سوريا يبدأ بلقاء الشرع، وإن رفع العقوبات عن سوريا يهدف لمنحها بداية جديدة.

وعلق وزير الخارجية السوري على اللقاء الذي جمع بين ترامب والشرع قائلا "نشارك هذا الإنجاز مع الشعب السوري الذي ضحى لإعادة سوريا إلى مكانتها"، مؤكدا أن العمل بدأ "نحو سوريا العظيمة".

بدورها، ذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان أكد في الاجتماع الرباعي مع نظيريه الأميركي والسوري وولي العهد السعودي أن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا يحظى بأهمية تاريخية.

وأضافت أن الرئيس التركي أكد في الاجتماع الرباعي مواصلة تركيا دعم دمشق "في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش"، وفق الأناضول.

وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق اليوم أن ترامب سيعقد لقاء مع الشرع قبيل انعقاد القمة الخليجية الأميركية.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن ترامب طلب من الشرع مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب دعا الشرع إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وإلى ترحيل من وصفهم بـ"الإرهابيين الفلسطينيين"، بحسب المصدر السابق.

وأبلغ الرئيس السوري نظيره الأميركي بأنه يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا، وفق البيت الأبيض.

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب أخبر الشرع بأن لديه فرصة عظيمة لإنجاز شيء تاريخي في بلاده، كما "حثه "على تحمل مسؤولية مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا".

المصدر / وكالات