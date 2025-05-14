الكشف عن حادث أمني جديد في جيش الاحتلال قرب الحدود المصرية

انضم حادث أمني جديد إلى سلسلة من الحوادث التي يشهدها جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، بعد انقلاب مركبة عسكرية مدرعة تابعة لكتيبة "كركل" يوم أمس على شارع رقم 10 المحاذي للحدود مع مصر.

وأفادت مصادر عبرية بأن المركبة كانت تقل أربع مجندات، وأدى الحادث إلى إصابتهن بجروح متفاوتة في أنحاء متفرقة من أجسادهن، حيث جرى نقلهن إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي اللازم.

سلسلة مشكلات عملياتية

ويرجّح أن السرعة الزائدة، التي لم تكن مناسبة لطبيعة التضاريس الوعرة في المنطقة، هي السبب الرئيس وراء انقلاب المركبة.

ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الأعطال والمشكلات العملياتية التي باتت تتكرر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات من انعكاسات الإرهاق المستمر الذي تتعرض له القوات في ظل تواصل القتال والعمليات العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين