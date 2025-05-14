والد أسير إسرائيلي يدعو إلى صفقة شاملة مع حماس

أكد والد أسير إسرائيلي للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف والمبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر على أهمية التوصل إلى صفقة شاملة مع حركة حماس، وليس عبر اتفاقيات متدرجة أو على دفعات.

جاءت هذه المطالبة خلال مناقشات تركزت على ضرورة إيجاد حل شامل للأزمة القائمة التي يقف ورائها نتنياهو.

وكان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف دعا أمس الثلاثاء نتنياهو إلى انتهاز الفرصة لاستعادة الأسرى من غزة غداة الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، في حين كشفت صحيفة إسرائيلية أنه عرض مقترحا جديدا بشأن صفقة تبادل قد تمهد لإنهاء الحرب.

وزار ويتكوف ساحة الاعتصام في (تل أبيب) للمرة الأولى، والتقى عائلات الأسرى الإسرائيليين.

وفي إشارة إلى إطلاق سراح ألكسندر قال المبعوث الأميركي إنها لحظة مهمة لإعادة "الرهائن"، وعلى نتنياهو استثمارها، متعهدا بالعمل من أجل الإفراج عن باقي المحتجزين في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين