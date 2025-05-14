الاحتلال يعتقل مواطنين خلال اقتحام الخليل وجنين ويُصيب فتىً في رام الله

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت عشرة مواطنين في محافظتي جنين والخليل، تخللتها عمليات دهم وتفتيش وتحقيقات ميدانية.

ففي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ميثلون وعنزا جنوب المدينة، واعتقلت أربعة شبان هم: قاسم عبد الجبار نعيرات، محمد برهان نعيرات، قصي العمور، وحمزة الشرباتي، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. ويأتي ذلك في سياق العدوان المستمر على جنين لليوم الـ114 على التوالي.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين بعد اقتحامها مناطق متعددة من المحافظة، حيث اعتقلت أربعة من عائلة الرجبي في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وهم: يعقوب طلال الرجبي، سالم عبد الرحمن الرجبي، حسام عايد الرجبي، وصلاح عايد الرجبي، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

كما اعتقلت القوات الشقيقين طارق ومعتز عزيز الحجوج أثناء تواجدهما على مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل. وداهمت منازل مواطنين في بلدة السموع ومناطق خادور والقطفة جنوبًا، حيث خضعت بعض العائلات لتحقيقات ميدانية.

وفي رام الله، أُصيب فتى فلسطيني، برصاص مطاطي أطلقته قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة عبوين شمال رام الله.

وأفادت مصادر طبية بأن فتى يبلغ من العمر 17 عاما أصيب برصاصة مطاطية في قدمه، نُقل على إثرها لتلقي العلاج، وذلك خلال المواجهات التي رافقت اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في عبوين، وشرعت في تفتيشها وعبثت بمحتوياتها، ضمن حملة اقتحامات متواصلة تشنها في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية.

قائمة أسماء المعتقلين:

- قاسم عبد الجبار نعيرات – ميثلون – جنين

- محمد برهان نعيرات – ميثلون – جنين

- قصي العمور – عنزا – جنين

- حمزة الشرباتي – عنزا – جنين

- يعقوب طلال الرجبي – المنطقة الجنوبية – الخليل

- سالم عبد الرحمن الرجبي – المنطقة الجنوبية – الخليل

- حسام عايد الرجبي – المنطقة الجنوبية – الخليل

- صلاح عايد الرجبي – المنطقة الجنوبية – الخليل

- طارق عزيز الحجوج – مدخل بني نعيم – الخليل

المصدر / وكالات