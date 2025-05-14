القوات المُسلَّحة اليمنيَّة تقصف مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستيّ

نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ المسمى "إسرائيلياً" مطارُ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ.

وقالت المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الصاروخ حقّق هدفَه بنجاحٍ، وأجبر ملايين الصهاينةِ المحتلين على الهروبِ إلى الملاجئِ ووقفِ حركةِ الملاحةِ في المطار قرابةَ الساعة.

وأشار سريع إلى أن هذا هو الصاروخ الثالث خلالَ أقلِّ من 24 ساعة.

وأضاف، أنه "في وقتٍ سابق من مساء أمس، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار".

وأوضح، أن العمليات تهدف إلى وقفِ العدوانِ على إخوانِنا الصامدينَ الصابرينَ في قطاعِ غزة، ووقفِ حربِ الإبادةِ ووقفِ المجازرِ المستمرةِ بحقِّهم حتى هذه اللحظةِ وعلى مرأى ومسمَعٍ من العالمِ أجمع.

وجددُ سريع تأكيد القوات المسلحة اليمنية، أنَّ هذه العملياتِ مستمرةٌ ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

ودعا كافةِ أبناءِ الأمةِ بالوقوفِ المشرفِ رفضاً للإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ إخوانِهم ورفضاً للتجويعِ والحصار.

المصدر / فلسطين اون لاين