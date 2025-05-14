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14 مايو 2025 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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شهيد في قصف الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

ارتقى شهيد، صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف "إسرائيلي" استهدف مركبة في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة اللبنانية، إن "مسيّرة الاحتلال "الإسرائيلي" استهدفت صباحًا سيارة عند مدخل وادي الحجير لناحية بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية"؛ قبل أن تعلن وزارة الصحة عن استشهاد شخص كان يستقلها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غاراته عبر الطائرات الحربية والمُسيّرة، مستخدمًا مختلف أساليب الاستهداف، من القصف بالصواريخ والقنابل إلى إطلاق النار المباشر، ما أدى إلى سقوط شهداء في أكثر من منطقة. ويتكرّر هذا المشهد يوميًا في القرى الجنوبية.

وفي حصيلةٍ رسميةٍ للخروقات والاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحتى صباح اليوم، بلغ عدد الخروقات البرية 1543 خرقًا، والجوية 1529 خرقًا، فيما سُجّل 74 خرقًا بحريًا، ليبلغ مجموع الخروقات والاعتداءات 3146 خرقًا وعدوانًا.

أما عدد الشهداء، فقد بلغ 156 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 376 جريحًا.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #قرى جنوب لبنان

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