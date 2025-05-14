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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلموديّة

14 مايو 2025 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلموديّة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

ومن جهته، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، في تصريحات سابقة، إن الأقصى مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم، وأي محاولة لفرض واقع جديد أو سيادة احتلالية عليه مرفوضة تمامًا.

ويذكر، أن حراس المسجد الأقصى المبارك، أحبطوا يوم الاثنين، محاولة المستوطنين ذبح قربان بعد إدخاله عبر باب الغوانمة، أحد أبواب المسجد المبارك بمدينة القدس المحتلة. 

وذكرت مصادر محلية أن حراس الأقصى أحبطوا محاولة المستوطنين إدخال “خروف صغير” عبر باب الغوانمة، وقاموا بملاحقتهم وأفشلوا محاولتهم ذبحه في المسجد خلال عيد الفصح الثاني.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.

وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات "جماعات الهيكل" المزعوم خلال ما يسمى "يوم القدس" الموافق 26 أيار/مايو الجاري.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت لانتهاكات واقتحامات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والديني فيه.

المصدر / وكالات
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#غزة #ذبح قربان في الأقصى

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