الاحتلال يهدم منزلين في رام الله وبيت لحم

نفّذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، عمليات هدم لمنازل المواطنين في محافظتي بيت لحم ورام الله.

وقالت مصادر صحفية، وإنّ قوات الاحتلال هدمت منزلا من طابق واحد في قرية كيسان شرق بيت لحم، بمساحة إجمالية 100 متر مربع، يعود للمواطن حسين يوسف عبيات، بحجة عدم الترخيص، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى القرية، وتمركز الجنود في الجهة الغربية عند مدخلها الرئيسي.

كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا مأهولا في قرية شقبا غرب رام الله، ويعود المنزل للشاب يعقوب حميدة قدح ويتكون من طابقين بمساحة تقدر بـ250 مترا.

في غضون ذلك، أصيب فتى بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحام بلدة عبوين شمال رام الله.

وأفادت نقطة الإسعاف الأولية في البلدة، بأن فتىً يبلغ من العمر (17 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال المطاطي، في القدم، خلال المواجهات.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة.

المصدر / وكالات