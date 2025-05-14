 تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 14 مايو 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بحدود 3-4 درجات.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً في شمال ووسط البلاد وتهب رياح نشطة إلى قوية، وتكون الأجواء باردة نسبياً خاصة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط زخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً.

- الرياح: نشطة إلى قوية في بعض الأحيان.

والله تعالى أعلى وأعلم.



المصدر / فلسطين أون لاين