الـ 3 خلال 24 ساعة.. اليمن تقصف الأراضي الفلسطينيَّة المُحتلَّة بصاروخ باليستيّ

دوت صافرات الإنذار صباح الأربعاء في عدة مناطق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مستوطنات بالضفة الغربية، عقب رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، وهو الصاروخ الثالث باتجاه البلاد خلال أقل من 24 ساعة.

وزعمت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" أن الصاروخ تم اعتراضه، حيث أعلن الجيش أن سلاح الجو رصد عملية الإطلاق، وأن أنظمة الدفاع الجوي بدأت العمل على اعتراضه.

وذكرت القناة "12" العبرية، أنه تم تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار "بن غوريون"، عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه فلسطين المحتلة. بينما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن الصاروخ اليمني صباح اليوم هو الـ 3 الذي تم اعتراضه خلال 24 ساعة.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إنّ عمليات الهبوط والإقلاع علّقت في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه "تل أبيب".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الثلاثاء عن تنفيذها عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة اللد، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان على غزة".

وكثف اليمن من إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في الأيام الأخيرة، وكان الهجوم الأكبر عندما أصاب صاروخ أُطلق من اليمن محيط مطار بن غوريون، وشلّ الحركة في المطار بعد الفشل في اعتراضه.

ويأتي إطلاق الصاروخ اليوم ليؤكد مواصلة اليمن استهدافه للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الاتفاق مع الإدارة الأميركية على وقف مهاجمة السفن الأميركية في المنطقة، حيث شددت جماعة أنصار الله اليمنية، على أن الاتفاق لا يشمل "إسرائيل"، معلنة لاحقاً استهدافها بطائرات مسيّرة.

المصدر / فلسطين أون لاين