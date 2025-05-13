سرايا القدس تقصف مسوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، قصف مستوطنات غلاف غزة برشقات صارخية.

وقالت السرايا، في بلاغ عسكري، "قصفنا أسدود وعسقلان و"سديروت" ومسوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية"، وذلك ردًا على المجازر الصهيونية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ على الأقل من غزة باتجاه سديروت وعسقلان في غلاف غزة الشمالي.

وذكر مراسل إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه وتزامنًا مع إطلاق الصواريخ من غزة، تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن اتجاه "إسرائيل".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم تفعيل صفارات الإنذار بعد إطلاق صاروخ من اليمن هو الثاني اليوم إلى جانب 3 صواريخ من قطاع غزة.