مشاهد توثَّق هلع المستوطنين بمطار "بن غوريون" بعد صاروخ من اليمن

متابعة/ فلسطين أون لاين

دوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن مطار بن غوريون، حيث توقفت الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت يديعوت أحرونوت إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 25 مدينة وبلدة إسرائيلية في محيط تل أبيب الكبرى مع محاولة اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الهلع بين المستوطنين مع دوي صافرات الإنذار، كما أبانت لقطات لحظة توقف مطار "بن غوريون" عن العمل، بعد إطلاق الصاروخ اليمني.

وذكرت وسائل الإعلام العبري، اندلاع النيران عقب سقوط شظايا صاروخية في جبال القدس المحتلة.

وكثف الحوثيون من إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل خاصة في الأيام الأخيرة، وكان الهجوم الأكبر عندما أصاب صاروخ أُطلق من اليمن محيط مطار بن غوريون، وشلّ الحركة في المطار بعد الفشل في اعتراضه.

ويأتي إطلاق الصاروخ اليوم ليؤكد مواصلة الحوثيين استهدافهم للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الاتفاق مع الإدارة الأميركية على وقف مهاجمة السفن الأميركية في المنطقة، حيث شددت الجماعة، على أن الاتفاق لا يشمل إسرائيل، معلنة لاحقاً استهدافها بطائرات مسيّرة.