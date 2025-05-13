مجزرة داميَّة.. 28 شهيدًا في غارات بالأحزمة النارية على مستشفى الأوروبِّيِّ ومحيطه

غزة/ فلسطين أون لاين

استهدف طيران الاحتلال الحربي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه، بسلسلة غارات جوية وأحزمة نارية؛ طالت الساحة المقابلة لقسم الطوارئ والمستشفيات الميدانية وكلية فلسطين للتمريض، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وفي أحدث حصيلة، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، أن طواقم الإنقاذ انتشلت 28 شهيداً جرّاء الأحزمة النارية التي استهدفت محيط المستشفى الأوروبي في مدينة خانيونس جنوب القطاع لا سيما منطقة عائلة الأفغاني.

وقال الناطق، في تصريح صحافي، مساء اليوم الثلاثاء، إإن القصف المباشر والأحزمة النارية التي طالت المكان تسببت بدمار واسع في منازل المدنيين، فيما جدد الاحتلال القصف بعد وصول طواقم الدفاع المدني إلى الموقع.

كما وأفاد شهود عيان أن أحد المنازل المستهدفة (عائلة الأفغاني) كان مكتظاً بالسكان، ولا تزال جثامين أكثر من 20 شهيداً داخله حتى الآن وسط صعوبة الوصول إليهم نتيجة شدة القصف

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحافي، إن مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه، تعرض لسلسلة استهدافات من طائرات الإحتلال.

وأصيب الصحفي محمد عماد العمور بشظية باليد، إثر حزام ناري استهدف مستشفى غزة الاوروبي. بينما تحدثت المصادر المحلية وشهود العيان عن شهداء وجرحى ومفقودين في قصف جوي إسرائيلي على مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه.

وعلى إثر الهجوم، أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس حالة الطوارئ القصوى في أقسام الاستقبال والطوارئ، بعد تلقيه إخطارًا من إدارة المستشفى الأوروبي بعدم قدرتها على مواصلة استقبال الحالات الحرجة نتيجة القصف.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، إلى 52 ألفًا و908 شهيدًا، بالإضافة لـ 119 ألفًا و721 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، وغالبيتهم أطفال ونساء.

في حين بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في 18 آذار/ مارس الماضي، 2780 شهيدًا، بالإضافة لـ 7680 إصابات.