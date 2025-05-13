خانيونس.. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مستشفى الأوروبِّيِّ ومحيطه

غزة/ فلسطين أون لاين

استهدف طيران الاحتلال الحربي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه، بسلسلة غارات جوية وأحزمة نارية؛ طالت الساحة المقابلة لقسم الطوارئ والمستشفيات الميدانية وكلية فلسطين للتمريض، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر طبية أولية، أن 6 شهداء وصلو إلى مستشفى ناصر الطبي جراء القصف في محيط مستشفى الأوروبي بخانيونس جنوب قطاع غزة.

عرف منهم، 1_عبد الله جمال الفرا ، 2_محمد رفيق عبدالهادي صافي، 3_حمزة جميل عبدالهادي صافي، 4_جميل محمد جميل صافي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحافي، إن مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه، يتعرض لسلسلة استهدافات من طائرات الإحتلال.

من جانبه، صرح "الدفاع المدني"، بأن طواقمه تهرع لعدة استهدافات طالت مستشفى غزة الأوروبي ومحيطها أقصى جنوب محافظة خانيونس.

وأصيب الزميل الصحفي محمد عماد العمور بشظية باليد، إثر حزام ناري استهدف مستشفى غزة الاوروبي. بينما تحدثت المصادر المحلية وشهود العيان عن شهداء وجرحى ومفقودين في قصف جوي إسرائيلي على مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه.

وعلى إثر الهجوم، أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس حالة الطوارئ القصوى في أقسام الاستقبال والطوارئ، بعد تلقيه إخطارًا من إدارة المستشفى الأوروبي بعدم قدرتها على مواصلة استقبال الحالات الحرجة نتيجة القصف.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، إلى 52 ألفًا و908 شهيدًا، بالإضافة لـ 119 ألفًا و721 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، وغالبيتهم أطفال ونساء.

في حين بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في 18 آذار/ مارس الماضي، 2780 شهيدًا، بالإضافة لـ 7680 إصابات.