تأجيل بث وثائقي عن مسعفي غزة يثير أزمة جديدة لـ "بي بي سي".. ما القصة؟

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

اتُهمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بممارسة "الرقابة السياسية" في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها لبث فيلم طلبت إنتاجه عن الأطباء الفلسطينيين العاملين في غزة.

وجاء ذلك في رسالة مفتوحة وجّهها أكثر من 600 شخصية بارزة من عالم الفنون والإعلام إلى المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، يوم الاثنين، عبّروا فيها عن "قلقهم العميق" مما وصفوه بـ"الرقابة على الأصوات الفلسطينية"، مؤكدين أن الفيلم بات جاهزًا للبث منذ فبراير/شباط الماضي.

ويحمل الفيلم عنوان "غزة: مسعفون تحت النار"، وقد أنتجه صناع أفلام مرشحون لجوائز الأوسكار والإيمي، وتناول شهادات من داخل القطاع عن الأوضاع التي يواجهها العاملون في القطاع الصحي تحت القصف الإسرائيلي، بحسب الرسالة.

ورغم حصول الفيلم على موافقة قانونية من محامي بي بي سي، فإنه لم يُعرض حتى الآن. وتقول تقارير إعلامية إن القرار جاء في أعقاب مراجعة داخلية تجريها الهيئة لفيلم وثائقي آخر بعنوان "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب"، والذي تعرض لانتقادات من السفارة الإسرائيلية في لندن ووزراء بريطانيين بسبب خلفية عائلية للراوي.

وأكدت الرسالة أن تأجيل الفيلم الجديد يمثّل "إسكاتًا لأصوات المسعفين الذين يعملون في ظروف استثنائية"، وطالبت الهيئة بتحديد موعد بث واضح. ومن بين الموقعين على الرسالة المخرج البريطاني مايك لي، والممثلة سوزان ساراندون، إلى جانب نحو 130 من موظفي بي بي سي لم تُكشف أسماؤهم.

وقالت شركة الإنتاج "بيسمنت فيلمز" إن الفيلم يحتوي على "شهادات لاذعة" من أطباء وعاملين صحيين وثقوا ما وصفوه بـ"استهداف البنية التحتية الصحية في غزة".

في السياق ذاته، أصدرت حركة "العاملون الصحيون من أجل فلسطين"، وهي شبكة دولية من المهنيين الصحيين، بيانًا جاء فيه: “المسعفون الذين ظهروا في هذا الفيلم شهدوا مقتل عدد من زملائهم، وخاطروا بحياتهم من أجل علاج الجرحى وتوثيق الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية في غزة”.

وأكد البيان أن “منع عرض هذه القصص يمثل إسكاتًا لأصوات العاملين في الصفوف الأمامية، الذين يتعرضون يوميًا للموت، ليس فقط بسبب القصف، بل أيضًا بسبب الصمت الإعلامي”.

وفي تعليقها على الجدل، قالت بي بي سي في بيان: "هذا الفيلم الوثائقي عملٌ تقريريٌّ قوي، وسنبثه في أقرب وقتٍ ممكن. لقد اتخذنا قرارًا تحريريًا بعدم بثه مؤقتًا بينما نُجري مراجعةً جاريةً لفيلمٍ سابق".

وتأتي هذه الانتقادات في ظل استمرار الجدل بشأن تغطية الإعلام الغربي للأحداث في غزة، إذ تتهم مؤسسات إعلامية كبرى، بينها بي بي سي، بعدم التوازن في تغطيتها للنزاع، خاصة فيما يتعلق بإبراز الروايات الفلسطينية.

المصدر / ميدل ايست آي