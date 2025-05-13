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أجهزة أمن السلطة تغتال مسناً داخل مركبته في الحي الشرقي بجنين

13 مايو 2025 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
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أجهزة أمن السلطة تغتال مسناً داخل مركبته في الحي الشرقي بجنين
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد مسن وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، برصاص أجهزة أمن السلطة في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وذكر شهود عيان، أن عناصر من أجهزة السلطة أطلقت النار بشكل مباشر على المسن أبو الخليل سباعنة داخل مركبته ما أدى لاستشهاده، كما أطلقت النار بشكل مباشر تجاه المتواجدين في المكان ما أدى لإصابة عدد منهم.

وبالتزامن مع ذلك، حاصرت أجهزة السلطة منزلاً في شارع المدارس بالحي الشرقي من مدينة جنين، ودفعت بتعزيزات إلى المكان.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من اغتيال أجهزة السلطة للشاب رامي زهران في مخيم الفارعة بطوباس.

ووفقاً لشهادات ميدانية، فإن زهران كان يقود مركبة تعود لشقيقه يزن عمران زهران، وهو مطارد لقوات الاحتلال وللسلطة، وقد سبق واعتُقل أجهزة السلطة لمدة خمسة أشهر، وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل العائلة عدة مرات بحثاً عنه.

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