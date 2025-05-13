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القسام تعلن الإجهاز على سائق (باقر) خلال اشتباكٍ مع الاحتلال شرق الشجاعية

13 مايو 2025 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
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القسام تعلن الإجهاز على سائق (باقر) خلال اشتباكٍ مع الاحتلال شرق الشجاعية
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاشتباك مع قوة هندسية إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقالت في بلاغ عسكري، اليوم الثلاثاء، بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام الاشتباك مع قوة هندسية صهيونية بالأسلحة الخفيفة والإجهاز على سائق آلية عسكرية (باقر) شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة وذلك بتاريخ 11-05-2025م”.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 850 عسكريا بينهم 410 منذ بدء الهجوم البري على غزة في الـ27 من الشهر ذاته.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

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#غزة

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