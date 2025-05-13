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حماس تنعى القائد الوطني زكريا الأغا

13 مايو 2025 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
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حماس تنعى القائد الوطني زكريا الأغا

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القائد الوطني الكبير  الدكتور زكريا الأغا (أبو عمَّار)، الذي وافته المنيَّة أمس الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر ناهز 83 عاماً، قضاها مناضلاً وطنياً في كلّ المجالات التي عمل فيها، سياسياً وأكاديمياً واجتماعياً، خدمة لشعبه وقضيَّته العادلة، وترسيخاً لوحدته الوطنية ونضاله المشروع.

وقالت "حماس، اليوم الثلاثاء، "لقد كان القائد الوطني الكبير زكريا الأغا، رحمه الله، مثالاً في الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية بين كلّ مكوّنات شعبنا وفصائله، وفي تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتجسيد التوافق الوطني لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية صفاً واحدا".

وتقدّمت "حماس" بخالص التعازي والمواساة لآل الأغا الكرام في الوطن والشتات، وللإخوة في حركة فتح ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #زكريا الأغا #طوفان الأقصى

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