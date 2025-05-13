فساد على المكشوف.. السلطة تتجاهل القوانين لصالح نجل عباس

رام الله–غزة/ محمد عمر

لا يزال رئيس السلطة محمود عباس (89 عاما) يحكم قبضته على جميع قرارات ومفاصل السلطة ومؤسساتها رغم الانتقادات الأوروبية والأمريكية والعربية لفساد السلطة وتعطيل المؤسسات الفلسطينية.

واستكمالا لمسلسل فساد السلطة، أقدم رئيسها على تعين نجله ياسر (63 عاما) مستشارا خاصا دون مرسوما رئاسيا أو إعلانا في الوكالة الرسمية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول المنصب الجديد لنجله والكشف عنه في الوقت الراهن وتحديدا بعد تعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولرئيس السلطة.

وخلال السنوات الماضية، شارك رجل الأعمال ياسر عباس في اجتماعات ولقاءات رسمية داخل مقر المقاطعة وفي عواصم عربية، دون الإعلان عن منصبه السياسي أو التنظيمي.

لكن وكالة "وفا" التابعة للسلطة نشرت قبل أيام خبرا يفيد بلقاء عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، وياسر عباس، ومشرف إعلام السلطة أحمد عساف، وسفير السلطة لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.

وتكرارا، تنشر وكالة "وفا" مراسيم رئاسية لرئيس السلطة حول قراراته وتعيناته الخاصة، لكن في حالة نجله لم يعثر "فلسطين أون لاين" على ذلك.

"حكم مافيا"

ولم يبدي الناشط ضد الفساد فايز السويطي، دهشته أو استغرابه للمنصب الجديد لابن رئيس السلطة، عادا الأخيرة "عبارة عن عصابة/ مافيا" تسعى دوما للاستفراد بالحكم والتحكم في مفاصل السلطة وقرارات المنظمة.

وذهب السويطي في حديثه لـ "فلسطين أون لاين" إلى أن "هذه العصابة" تسيطر على الحكم في السلطة (التشريعية، القضائية، التنفيذية، الإعلامية) المختطفة من قبل (أبو مازن) منذ 2009 حتى اللحظة.

وأشار إلى أن "هذه العصابة" تحكم سيطرتها بالكامل على مفاصل السلطة (الأمن، الإعلام، المال) إلى جانب الاحتفاظ بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل الحفاظ على المناصب والامتيازات الحكومية الرفيعة.

ونبه إلى أن رئيس السلطة يؤجل الانتخابات الفلسطينية الشاملة منذ أكثر من عقد ونصف؛ لأن الأخير وحركة "فتح" تعلم الغضب العارم داخل الشارع الفلسطيني تجاه السلطة وفسادها وقرارات التفرد في الحكم.

وخلافا لإصدار مرسوما رئاسيا لتعين مستشارا جديدا، رجح أن السلطة لم تنشر المرسوم الرئاسي حول ذلك؛ لأنها "تريد تمرير هذا القرار دون ضجة أو فضيحة" إعلامية أو حقوقية أو إثارة غضب أبناء حركة "فتح".

وختم السويطي: "أبناء رئيس السلطة يشغلون أكثر من منصب .. هؤلاء رجال أعمال وتجار يتحكمون في المال والقرار" بالضفة الغربية.

قرارات عائلية

وياسر عباس (63 عاما) هو رجل أعمال يعيش معظم أيام العام خارج الضفة الغربية.

وعام 2009، كشف تحقيق لوكالة "رويترز" أن شركة "فالكون" للمقاولات الكهروميكانيكية التابعة لياسر عباس وقعت عقدا بقيمة 1.89 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لبناء منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ووقع العقد بعد 5 أشهر من تولي عباس منصب رئاسة السلطة، إلا أن محاميه قال إن تقديم العروض على العقد بدأت قبل تولي والده منصبه.

ووصف الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة (أمان) العقد آنذاك بـ"الاحتكاري"، وأفاد بتشكيل عباس لغطاء قانوني لفساد نجله عن طريق إصدار قرار بقانون لتنظيم الاتفاق الاحتكاري بين شركة صروح التي يمتلك نجله ياسر الحصة الأكبر فيها والتي حصدت عديد الامتيازات غير القانونية.

ويمتلك ياسر عدة شركات استثمارية وتجارية، بعضها له عقود احتكارية مع سلطة أبيه، ونشرت صحف أمريكية وبريطانية في فترات سابقة، أن نجل عباس يدير شركات تدر مليارات الدولارات، من أهمها شركة (فيرست أوبشن) للمقاولات التي أشرفت على تنفيذ مشاريع بنى تحتية وبناء مدارس وشق طرقات وإنشاء مستشفيات وأبنية للمؤسسات الحكومية.

كما أسس بعد ذلك في الأردن مجموعة (فالكون القابضة) التي تضم تحت لوائها عدداً من الشركات، هي: “فالكون للاستثمارات العامة” وتعمل في مجال الاتصالات وتحديداً الهواتف الثابتة، و(فالكون إلكترو ميكانيك كونتراكتينغ) وتعمل في مجال المحطات والمولدات الكهربائية، وأيضاً تضم المجموعة (فالكون غلوبل تلكوم) و(فالكون توباكو كومباني) المتخصصة باستيراد كافة أنواع السجائر البريطانية، و(فيرست فالكون) للهندسة المدنية والكهربائية والمقاولات والتجارة.

سلطة فاسدة

بذات الأوصاف السابقة، كرر الناشط ضد الفساد جهاد عبدو ذات الأوصاف على السلطة ورئيسها ومؤسساتها.

وقال عبدو في حديثه لـ "فلسطين أون لاين" إنه: "من حق المواطن أن يتسائل؟ ومن حق القانوني أن يعترض؟" بدلا من تعينات "الكوتة" التي لا تمس للنظام العام ولا القانون الداخلي.

ووجه سؤالا لأعضاء اللجنة التنفيذية في المنظمة: "هل تعيين ياسر عباس مستشار خاصا للرئيس أمر قانوني؟".

وعلى أية حال، وصف الواقع في الضفة بـ"العصابة .. أخذت على عاتقها تنفيذ مصالحها الشخصية" دون اعتبارات أخرى.

ولا يواجه عباس وسلطته وحدهما اتهامات بالفساد بل إن الأمر طال أجهزة السلطة الأمنية التي تتعامل مع غضب الشارع الفلسطيني بقبضة من حديد ونار.

وتلخيصا للواقع في الضفة الغربية، قالت مجلة "فورين أفيرز" البريطانية إن السلطة باتت غير فعالة وشوهت سمعتها بسبب الفساد والقمع السياسي، مؤكدة أنها فقدت شرعيتها وشعبيتها.

وأوضحت المجلة الشهيرة في تقريرها مارس/ آذار الماضي أنه لا يثق معظم الفلسطينيين في السلطة على نطاق واسع ويعتبرها الأعداء وبعض الحلفاء على حد سواء فاسدة.

وبات رئيسها استبداديا، وانخفض التأييد له في صفوف الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

وبعد تعطيل عباس عمل المجلس التشريعي، حكم بمرسوم لمدة 15 سنة، وقبل الحرب على غزة بفترة طويلة كان عباس يواجه ضغوطا متزايدة من الفلسطينيين والدول العربية وإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن للتخلي عن بعض سلطاته.

المصدر / فلسطين أون لاين