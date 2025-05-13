فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تنعى القائد الوطني زكريا الأغا

فساد على المكشوف.. السلطة تتجاهل القوانين لصالح نجل عباس

حماس: عودة الجندي ألكسندر تؤكد أن المُفاوضات وصفقة التَّبادل هي السبيل لإعادة الأسرى

ليلةُ دامية ومجازر متواصلة.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 585

أجهزة السُّلطة تغتال شابًا قرب مخيم الفارعة جنوبي طوباس

الصِّحَّة بغزَّة: 46 شهيدًا و73 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية

أزمة تجنيد في (إسرائيل).. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات بحق المتهربين من الخدمة

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر كايد الفسفوس خلال حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة

بالأسماء.. تركيا تستقبل دفعةً خامسة من محرّري "طوفان الأحرار"

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 13 مايو 2025

حماس: عودة الجندي ألكسندر تؤكد أن المُفاوضات وصفقة التَّبادل هي السبيل لإعادة الأسرى

13 مايو 2025 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
...
حماس: عودة الجندي ألكسندر تؤكد أن المُفاوضات وصفقة التَّبادل هي السبيل لإعادة الأسرى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنّ عودة الجندي "الإسرائيلي" الأمريكي عيدان ألكسندر، ثمرةٌ للاتصالات الجادة مع الإدارة الأمريكية وجهود الوسطاء، وليس نتيجة للعدوان الصهيوني أو وهم الضغط العسكري.

وقالت حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنّ نتنياهو يضلل شعبه، وفشل في استعادة أسراه بالعدوان.

وأوضحت، أنّ عودة عيدان ألكسندر تؤكد أن المفاوضات الجادة وصفقة التبادل هي السبيل لإعادة الأسرى ووقف الحرب.

وأمس الاثنين، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسليمها  الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، والذي كان أسيراً لديها منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت "حماس" في بيان رسمي، أن خطوة الإفراج جاءت بعد اتصالات مباشرة مع الإدارة الأميركية، وفي إطار المساعي التي تبذلها الأطراف الوسيطة لتحقيق وقف لإطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت حماس إن الإفراج عن ألكسندر جاء بعد ما وصفته بـ"اتصالات مهمة أبدت فيها الحركة إيجابية ومرونة عالية"، معتبرة أن المفاوضات الجادة والمسؤولة هي الطريق المجدي لتحقيق نتائج ملموسة في ملف الأسرى، في حين أن استمرار العدوان الإسرائيلي "يطيل معاناتهم وقد يودي بحياتهم".

وجددت الحركة في بيانها تأكيد استعدادها "للشروع الفوري في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل ومستدام"، يشمل وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ صفقة تبادل أسرى، إلى جانب إعادة إعمار القطاع.

ودعت حماس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مواصلة جهودها من أجل إنهاء "الحرب الوحشية التي يشنها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #عيدان ألكسندر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة