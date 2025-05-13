حماس: عودة الجندي ألكسندر تؤكد أن المُفاوضات وصفقة التَّبادل هي السبيل لإعادة الأسرى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنّ عودة الجندي "الإسرائيلي" الأمريكي عيدان ألكسندر، ثمرةٌ للاتصالات الجادة مع الإدارة الأمريكية وجهود الوسطاء، وليس نتيجة للعدوان الصهيوني أو وهم الضغط العسكري.

وقالت حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنّ نتنياهو يضلل شعبه، وفشل في استعادة أسراه بالعدوان.

وأوضحت، أنّ عودة عيدان ألكسندر تؤكد أن المفاوضات الجادة وصفقة التبادل هي السبيل لإعادة الأسرى ووقف الحرب.

وأمس الاثنين، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسليمها الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، والذي كان أسيراً لديها منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت "حماس" في بيان رسمي، أن خطوة الإفراج جاءت بعد اتصالات مباشرة مع الإدارة الأميركية، وفي إطار المساعي التي تبذلها الأطراف الوسيطة لتحقيق وقف لإطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت حماس إن الإفراج عن ألكسندر جاء بعد ما وصفته بـ"اتصالات مهمة أبدت فيها الحركة إيجابية ومرونة عالية"، معتبرة أن المفاوضات الجادة والمسؤولة هي الطريق المجدي لتحقيق نتائج ملموسة في ملف الأسرى، في حين أن استمرار العدوان الإسرائيلي "يطيل معاناتهم وقد يودي بحياتهم".

وجددت الحركة في بيانها تأكيد استعدادها "للشروع الفوري في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل ومستدام"، يشمل وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ صفقة تبادل أسرى، إلى جانب إعادة إعمار القطاع.

ودعت حماس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مواصلة جهودها من أجل إنهاء "الحرب الوحشية التي يشنها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين