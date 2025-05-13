بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 9 أسرى من قطاع غزَّة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، عن تسعة أسرى من قطاع غزة، اعتقلوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الاول/ اكتوبر 2023.

وقالت مصادر محلية، إن الأسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف و700 مواطن في الضّفة، بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي عام 1948.

وتصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا عن ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.

أسماء بعض الأسرى الذين وصلوا إلى مشفى شهداء الأقصى صباح اليوم:

1- رمزي عقل ديب عبد الرحمن

2- نهاد حسني خالد ابو علي

3- محمد خليل ابراهيم الزقزوق

4- حسن بشير حسن أبو عيطه

5- محمد عبد الناصر نمر وادى

6- ماجد محمد مسلم أبو عمرو

7- اشرف شحده أحمد ناصر

8- اكرم فايز اسماعيل شوشه

المصدر / فلسطين أون لاين