فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أجهزة السُّلطة تغتال شابًا قرب مخيم الفارعة جنوبي طوباس

الصِّحَّة بغزَّة: 46 شهيدًا و73 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية

أزمة تجنيد في (إسرائيل).. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات بحق المتهربين من الخدمة

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر كايد الفسفوس خلال حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة

بالأسماء.. تركيا تستقبل دفعةً خامسة من محرّري "طوفان الأحرار"

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 13 مايو 2025

الأونروا تحدِّث بيانات المراكز الصِّحية في غزَّة لشهر مايو 2025 (المواقع، المواعيد، والخدمات)

ليلةُ دامية ومجازر متواصلة.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 585

"الداخلية" تنعى الشَّهيد العميد أحمد القدرة وتؤكد استمرارها في أداء واجبها الوطنيِّ

ترامب يصل السّعودية في أول جولةٍ بالشَّرق الأوسط

بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 9 أسرى من قطاع غزَّة

13 مايو 2025 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
...
بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 9 أسرى من قطاع غزَّة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، عن تسعة أسرى من قطاع غزة، اعتقلوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الاول/ اكتوبر 2023.

وقالت مصادر محلية، إن الأسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف و700 مواطن في الضّفة، بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي عام 1948.

وتصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا عن ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.

أسماء بعض الأسرى الذين وصلوا إلى مشفى شهداء الأقصى صباح اليوم:

1- رمزي عقل ديب عبد الرحمن

2- نهاد حسني خالد ابو علي

3- محمد خليل ابراهيم الزقزوق

4- حسن بشير حسن أبو عيطه

5- محمد عبد الناصر نمر وادى

6- ماجد محمد مسلم أبو عمرو

7- اشرف شحده أحمد ناصر

8- اكرم فايز اسماعيل شوشه

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #أسرى غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة