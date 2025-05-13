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الصِّحَّة بغزَّة: 46 شهيدًا و73 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية

13 مايو 2025 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 46 شهيدًا و73 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 46 شهيدًا (منهم 31 شهيدًا جديدًا، و 15 شهيدًا تم انتشاله)، و 73 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزّة خلال 24 ساعة الماضية. 

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,908 شهداء و 119,721 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,780 شهيدًا، 7,680 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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