الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر كايد الفسفوس خلال حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة

أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر كايد الفسفوس بعد مداهمة منزله في دورا جنوبي الخليل.

والأسير الفسفوس، خاض إضرابًا طويلًا عن الطعام، في اعتقاله السابق رفضًا لاعتقاله الإداري، وكان قد أطلق سراحه بعد تدهور حالته الصحية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش، خاصة في محافظات نابلس، رام الله، والخليل.

في بلدة بيتا جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة ونفذت حملة اعتقالات طالت نحو 30 مواطنًا، بينهم: عبدالله عبد الغفار بني شمسة، وليد صلاح التايه، وحيد صلاح التايه، عمرو سلامة اللبيب بني شمسة، أيسر نضال فهمي بني شمسة، مهند تيسير عبد الفتاح بني شمسة، كفاح عناد الجاغوب، نصر برهم داوود، الدكتور عبد السلام معلا، ثائر معالي، رامز العورتاني، رامي العورتاني، ينال أسامة، يزن حسين بني شمسة، عدي مهند خضير، عبد داوود أبو الورد، فراس محمود الجاغوب، جهاد هلال بني شمسة، عبد الله عبد الغفار غازي عديلي.

وفي مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: صهيب أبو كشك، عبد الشناوي، مهند قمحية، كما حاصرت منزلًا داخل المخيم وعبثت بمحتوياته.

أما في رام الله والبيرة، فقد داهمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة، واعتقلت: محمد عصام هوارين، محمد عصام القيسي، نور محمد ريحان، أحمد شحيط.

وفي الخليل، نفذت قوات الاحتلال سلسلة اعتقالات في بلدات وقرى المحافظة، طالت: محمود بدر اخليل، وحميدان أحمد نعيم أبو مارية، ومحمد أحمد نعيم أبو مارية، شقيق الشهيد عبد الفتاح الحريبات، معتز عاطف عواد، محمد أمجد اطميزي، آدم خالد عواد، آدم نهاد البطران، محمود زياد الحتاوي، يوسف عواد.

وفي تطور ميداني، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من مدينة دورا جنوب الخليل، بعد تنفيذ حملة اعتقالات شملت العديد من المواطنين، حيث أفرج الاحتلال عن كافة المعتقلين من المدينة بعد مداهمات واعتداءات على المنازل، ورافق هذا الانسحاب تهديدات من الاحتلال للمواطنين بعدم فتح بيت عزاء للشهيد عبد الفتاح حريبات الذي استشهد جراء سياسة الإعدام الميداني.

وفي جنين، اعتُقل الشاب محمد بدارنة من بلدة يعبد.

وقد رافقت الحملة اعتداءات جسدية بحق عدد من المواطنين، وتحقيقات ميدانية داخل المنازل، بالإضافة إلى تخريب وتدمير ممتلكات خاصة، خاصة في بيتا ومخيم عسكر، بينما أفرج الاحتلال عن عدد من المواطنين لاحقًا بعد التحقيق معهم لساعات، بعضهم مصابون برضوض جراء الضرب.

المصدر / وكالات