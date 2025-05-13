الأونروا تحدِّث بيانات المراكز الصِّحية في غزَّة لشهر مايو 2025 (المواقع، المواعيد، والخدمات)

أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا) تحديثًا هامًا لشهر أيار/مايو 2025 يتعلق بالمراكز الصحية التابعة لها في قطاع غزة، ويتضمن معلومات تفصيلية حول:
- أسماء المراكز الصحية: قائمة شاملة بجميع المراكز العاملة في مختلف مناطق القطاع.
- عناوين دقيقة: تحديد مواقع المراكز الصحية بوضوح لتسهيل الوصول إليها.
- أوقات الدوام الرسمية: مواعيد استقبال المرضى في كل مركز على حدة.
- الخدمات الطبية المقدمة: نظرة عامة على الرعاية الصحية المتاحة في كل مركز.
خدمات الأمومة ورعاية الأطفال:
تولي الأونروا اهتمامًا خاصًا بصحة الأم والطفل، حيث تقدم المراكز الصحية مجموعة من الخدمات الأساسية تشمل:
- متابعة الحمل: فحوصات دورية ورعاية طبية للحوامل.
- تنظيم الأسرة: خدمات واستشارات لتنظيم النسل.
- رعاية ما بعد الولادة: متابعة صحة الأم والطفل بعد الوضع.
- تقييم حالات سوء التغذية: فحص وتشخيص وعلاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات والذين يعانون من سوء التغذية.
إغلاق مراكز رفح:
تجدر الإشارة إلى أن جميع المراكز الصحية التابعة للأونروا في منطقة رفح مغلقة تمامًا اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل 2025 وذلك بناءً على أوامر النزوح الأخيرة.
ملاحظة هامة: للحصول على تفاصيل محددة حول أسماء المراكز، عناوينها، أوقات الدوام، والخدمات المتوفرة في كل منطقة (باستثناء رفح)، يرجى زيارة الموقع الرسمي للأونروا أو التواصل مع مكاتبها المحلية في قطاع غزة.