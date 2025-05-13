الأونروا تحدِّث بيانات المراكز الصِّحية في غزَّة لشهر مايو 2025 (المواقع، المواعيد، والخدمات)

أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا) تحديثًا هامًا لشهر أيار/مايو 2025 يتعلق بالمراكز الصحية التابعة لها في قطاع غزة، ويتضمن معلومات تفصيلية حول:

- أسماء المراكز الصحية: قائمة شاملة بجميع المراكز العاملة في مختلف مناطق القطاع.

- عناوين دقيقة: تحديد مواقع المراكز الصحية بوضوح لتسهيل الوصول إليها.

- أوقات الدوام الرسمية: مواعيد استقبال المرضى في كل مركز على حدة.

- الخدمات الطبية المقدمة: نظرة عامة على الرعاية الصحية المتاحة في كل مركز.

خدمات الأمومة ورعاية الأطفال:

تولي الأونروا اهتمامًا خاصًا بصحة الأم والطفل، حيث تقدم المراكز الصحية مجموعة من الخدمات الأساسية تشمل:

- متابعة الحمل: فحوصات دورية ورعاية طبية للحوامل.

- تنظيم الأسرة: خدمات واستشارات لتنظيم النسل.

- رعاية ما بعد الولادة: متابعة صحة الأم والطفل بعد الوضع.

- تقييم حالات سوء التغذية: فحص وتشخيص وعلاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات والذين يعانون من سوء التغذية.

إغلاق مراكز رفح:

تجدر الإشارة إلى أن جميع المراكز الصحية التابعة للأونروا في منطقة رفح مغلقة تمامًا اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل 2025 وذلك بناءً على أوامر النزوح الأخيرة.

ملاحظة هامة: للحصول على تفاصيل محددة حول أسماء المراكز، عناوينها، أوقات الدوام، والخدمات المتوفرة في كل منطقة (باستثناء رفح)، يرجى زيارة الموقع الرسمي للأونروا أو التواصل مع مكاتبها المحلية في قطاع غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين