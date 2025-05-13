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الأونروا تحدِّث بيانات المراكز الصِّحية في غزَّة لشهر مايو 2025 (المواقع، المواعيد، والخدمات)

13 مايو 2025 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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الأونروا تحدِّث بيانات المراكز الصِّحية في غزَّة لشهر مايو 2025 (المواقع، المواعيد، والخدمات)

أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا) تحديثًا هامًا لشهر أيار/مايو 2025 يتعلق بالمراكز الصحية التابعة لها في قطاع غزة، ويتضمن معلومات تفصيلية حول:

-  أسماء المراكز الصحية: قائمة شاملة بجميع المراكز العاملة في مختلف مناطق القطاع.

- عناوين دقيقة: تحديد مواقع المراكز الصحية بوضوح لتسهيل الوصول إليها.

- أوقات الدوام الرسمية: مواعيد استقبال المرضى في كل مركز على حدة.

- الخدمات الطبية المقدمة: نظرة عامة على الرعاية الصحية المتاحة في كل مركز.

خدمات الأمومة ورعاية الأطفال:

تولي الأونروا اهتمامًا خاصًا بصحة الأم والطفل، حيث تقدم المراكز الصحية مجموعة من الخدمات الأساسية تشمل:
 - متابعة الحمل: فحوصات دورية ورعاية طبية للحوامل.

 - تنظيم الأسرة: خدمات واستشارات لتنظيم النسل.

 - رعاية ما بعد الولادة: متابعة صحة الأم والطفل بعد الوضع.

 - تقييم حالات سوء التغذية: فحص وتشخيص وعلاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات والذين يعانون من سوء التغذية.

إغلاق مراكز رفح:

تجدر الإشارة إلى أن جميع المراكز الصحية التابعة للأونروا في منطقة رفح مغلقة تمامًا اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل 2025 وذلك بناءً على أوامر النزوح الأخيرة.

ملاحظة هامة: للحصول على تفاصيل محددة حول أسماء المراكز، عناوينها، أوقات الدوام، والخدمات المتوفرة في كل منطقة (باستثناء رفح)، يرجى زيارة الموقع الرسمي للأونروا أو التواصل مع مكاتبها المحلية في قطاع غزة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #خدمات الأونروا

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