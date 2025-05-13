"الداخلية" تنعى الشَّهيد العميد أحمد القدرة وتؤكد استمرارها في أداء واجبها الوطنيِّ

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني، الشهيد العميد أحمد عبد إبراهيم القدرة الذي اغتالته طائرات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بغارةٍ على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزّة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، إن الشهيد العميد أحمد القدرة (44 عاماً)،مدير شرطة مكافحة المخدرات وعضو مجلس قيادة الشرطة بغزة، ظل على رأس عمله طوال حرب الإبادة الإسرائيلية، ولم يتوانَ عن خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأدانت وزارة الداخلية، هذه الجريمة النكراء التي تأتي في سياق مسلسل الاستهداف المستمر لجهاز الشرطة والمنظومة الأمنية في قطاع غزة.

وأكدت، أن استهداف الاحتلال المتكرر للمنظومة الأمنية والشرطية واغتيال قادتها وضباطها وعناصرها لن يحقق أهداف الاحتلال ومساعيه الرامية لإحداث الفوضى والفلتان الأمني في القطاع.

وشددت على أنها ستواصل بجميع أجهزتها الأمنية والشرطية، القيام بواجبها في حفظ الأمن الداخلي، وستقف سداً منيعاً أمام محاولات الاحتلال وأعوانه لضرب الجبهة الداخلية وزعزعة استقرارها، مهما بلغت التضحيات والأثمان التي تدفعها من خيرة قادتها وضباطها، ومقدراتها.

المصدر / فلسطين اون لاين