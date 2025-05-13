ترامب يصل السّعودية في أول جولةٍ بالشَّرق الأوسط

وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، في أول جولة له في الشرق الأوسط، منذ تنصيبه مجددا رئيسا للولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ونقلت قناة "الإخبارية السعودية" في بث مباشر مشاهد لوصول طائرة ترامب إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وتتواصل هذه الجولة بين 13 ـ 16 أيار/ مايو الجاري، وتشمل أيضا قطر والإمارات.

وأكّد البيت الأبيض بأنه يتطلع إلى "عودة تاريخية" إلى المنطقة.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس ترامب لرحلته إلى السعودية وقطر والإمارات.

ومن المقرر أن يزور ترامب الرياض أولا، حيث ينعقد منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، ثم يتوجه إلى قطر غدا الأربعاء، ثم الإمارات بعد غد الخميس.

وفي الرياض، سيلتقي ترامب أيضا بقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان.

ويرافق ترامب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ونخبة من قادة الأعمال الأميركيين الأقوياء، منهم الرئيس التنفيذي لتسلا ومستشاره إيلون ماسك.

وقال ترامب أيضا إنه قد يسافر بعد غد الخميس إلى تركيا للمشاركة في محادثات محتملة قد تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجها لوجه.

وتعد الزيارة الخارجية الأولى منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، علما بأنه قام بزيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرانشيسكو.

المصدر / وكالات