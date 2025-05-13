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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 13 مايو 2025

13 مايو 2025 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، ارتفاعاً ملحوظاً على درجات الحرارة والتي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بحدود 2-3 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حاراً نسبياً نهاراً ومنعشاً مساءً وليلاً، وتكون هناك فرصة لزخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط زخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.

- الأجواء نهاراً: حارة نسبياً.

- الأجواء ليلًا: منعشة.

- الرياح: خفيفة أغلب الأوقات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحرب على غزة #الحالة الجوية

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