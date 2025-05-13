تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 13 مايو 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، ارتفاعاً ملحوظاً على درجات الحرارة والتي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بحدود 2-3 درجات.
وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حاراً نسبياً نهاراً ومنعشاً مساءً وليلاً، وتكون هناك فرصة لزخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.
أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:
- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط زخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.
- الأجواء نهاراً: حارة نسبياً.
- الأجواء ليلًا: منعشة.
- الرياح: خفيفة أغلب الأوقات.
والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر / فلسطين أون لاين