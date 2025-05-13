"عربة جدعون".. تصدير فشل عسكري بلغة النبوءات والأساطير

غزة/ علي البطة

تمثل عملية "عربة جدعون" مرحلة جديدة في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فمن أين جاء الاحتلال الإسرائيلي بهذه التسمية، وما دلالاتها، وهل يمكن لها أن تحقق أهدافها في غزة.

وكان المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي قد صادق الأسبوع الماضي على الخطة التي وضعها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، التي بموجبها سيوسع الاحتلال عدوانه ويعزز قواته تحت شعار تحقيق الأهداف الإسرائيلية المعلنة.

وبحسب ما نقلت وسائل الاعلام العبرية، فإن العنصر المركزي في الخطة هو إجلاء واسع النطاق لجميع سكان غزة، إلى المناطق الجنوبية من القطاع. وعلى خلاف ما سبق، سيبقى جيش الاحتلال في كل منطقة يتم السيطرة عليها.

أصل التسمية

يقول مراد السبع الخبير في الشؤون الإسرائيلية، "عربة جدعون" تعود إلى العهد القديم، إبان مرحلة جدعون بن يهوش الذي يعتبر قائدا لبني إسرائيل، وحقق نصرا على جيوش مختلفة. لذلك في كل مرحلة من مراحل الحرب لدى حكومة اليمين المتطرفة اعتمدت تلك المسميات لتعزيز الثقافة التاريخية لدى الجمهور الإسرائيلي.

ويضيف السبع لـ "فلسطين أون لاين"، هم بذلك يحاولون إعطاء إيحاء بأن ما حدث في التاريخ سيحدث في الحاضر والمستقبل، بقيادة "النبي الحالي الإسرائيلي" الذي يتمثل في حكومة اليمين المتطرفة.

ويؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الأسماء المستمدة من العهد القديم تعطي فقط طابع سياسي لتعزيز حكومة اليمين المتطرفة في ابقاء الأمل موجود لدى جمهورها، ومسح الشعوب الأخرى غير اليهودية.

ما الذي تغير؟

لماذا ذهب الاحتلال لتغيير اسم عمليته العدوانية؟ يجيب الدكتور عمر جعارة أستاذ الدراسات العبرية في جامعات الضفة، قائلا: المجرم بنيامين نتنياهو حاول من البداية تغيير عملية "السيوف الحديدية" لكنه لم يستطع، حتى جاء الوقت المناسب ورئيس الأركان الموالي ليحقق له ما يريد.

ووفق جعارة فإن المكتب العسكري بوزارة جيش الاحتلال هو من يتولى تسمية العمليات العدوانية، وفي "عربة جدعون" عزز التحالف بين نصوص العهد القديم والإبادة للبشر، إرضاء لنتنياهو.

وأشار إلى أن نظام الحكم في ظل ائتلاف حكومي "تناخي" أي متطرف جدا، يعتمد على أسفار العهد القديم، وهي أسفار تدعو علنا للقتل والإبادة للجميع ومن بينهم من تدعو لابادتهم الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال جعارة لـ "فلسطين أون لاين"، هذا الاختيار للاسم يرسخ خطاب يحول الإبادة إلى "تجل للوعد الإلهي"، ويدفع جنود الاحتلال لارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين بوصفهم وكلاء "لمهمة مقدسة".

ولفت إلى أن فشل نتنياهو وجيشه في تحقيق الحسم والانتصار طوال ٢٠ شهرا من العدوان على غزة، دفعهم لتغيير اسم العملية ليعطوا زخما لجنودهم بعدما فقدوا دافعيتهم القتالية في غزة.

وشدد جعارة على أن عربة جدعون لا تمثل تحولا حقيقيا عن "السيوف الحديدية"، فقط هي استدعاء "التاريخ المقدس" لديهم في محاولة لتعزيز روح الانتقام والقتل والابادة لدى جنودهم.

ويستبعد أن ينجح نتنياهو وائتلافه في تحقيق أهدافهم من وراء الحملة العدوانية الجديدة، عازيا ذلك إلى التصدعات الداخلية، والأكثر تأثيرا تخوفهم من قرارات غير محسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولته في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين