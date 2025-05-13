الصِّحَّة: الاحتلال ارتكب جريمةً نكراء بحقِّ الجرحى في مجمَّع ناصر الطّبي بخانيونس

أدانت وزارة الصحة بغزة، الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال باستهدافه مبنى الجراحات بمجمع ناصر الطّبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال ارتكب جريمة بحق المرضى والجرحى وذلك باستهدافه المباشر لمبنى الجراحات بمجمع ناصر الطبي، حيث أدى القصف الى استشهاد اثنين وإصابة آخرين من المرضى والجرحى أثناء تلقيهم العلاج بالإضافة إلى الطواقم الطبية العاملة.

وأوضحت، أنّ الاستهداف المتكرر للمستشفيات وملاحقة الجرحى وقتلهم داخل غرف العلاج، يؤكد تعمد الاحتلال إلحاق الضرر الأكبر بمنظومة الخدمات الصحية وتهديد فرص علاج الجرحى والمرضى حتى على أسرة المستشفيات.

المصدر / فلسطين أون لاين