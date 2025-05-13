الاحتلال يغتال الصَّحفي حسن إصليح داخل مجمّع ناصر بخانيونس

اغتالت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، الزميل الصحفي حسن إصليح، أثناء تلقّيه العلاج في مجمّع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن طيران الاحتلال المسير استهدف الصحفي إصليح أثناء تلقيه العلاج في قسم الحروق بمجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس إثر إصابته باستهداف سابق لخيمة صحفيين بجوار المجمع ذاته في7 أبريل/نيسان الماضي.

ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" لمجمع ناصر الطبي في خان يونس فجر اليوم، والذي أسفر عن استشهاد الصحفي حسن إصليح أثناء تلقيه العلاج، يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وارتفع عدد الشُّهداء الصحافيين إلى 215 شهيدًا بعد استشهاد الصحافي حسن اصليح.

وقال المكتب الحكومي، إنّ هذا القصف الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الصحية والطبية.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى فتح تحقيق دولي فوري وجاد في هذه الجريمة، مطالبًا المؤسسات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتها في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم البشعة.

المصدر / فلسطين أون لاين