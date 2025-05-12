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16 عملاً مقاومًا في الضَّفَّة والقدس خلال 24 ساعة

12 مايو 2025 . الساعة 21:52 بتوقيت القدس
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16 عملاً مقاومًا في الضَّفَّة والقدس خلال 24 ساعة
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأـربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 16 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأفاد مركز معلومات فلسطين “معطي” في إحصائية نشرها اليوم الاثنين، بأن أعمال المقاومة تضمنت عمليتي إطلاق نار، وعملية إلقاء زجاجات حارقة، والإضرار بمركبة للمستوطنين، والتصدي لـ3 اعتداءات من قبل المستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط.

واندلعت مواجهات في بلدة الرام بمدينة القدس المحتلة، فيما شهدت منطقة الثغرة ووسط مدينة طوباس اشتباكات مسلحة وعملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال، تزامنا مع اندلاع مواجهات قرب حاجز “تياسير” وتخللها إلقاء حجارة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى بلدة بيتا وبلدة كفر الديك بنابلس، والتي شهدت أيضا تصدي أهالي البلدة لاعتداءات المستوطنين.

ورشق الشباب الثائر المستوطنين عند تجمعهم قرب الطريق الاستيطاني 5 بمحافظة سلفيت بالحجارة، وتصدوا لاعتداءاتهم، وتمكنوا من الإضرار بإحدى مركباتهم.

وتصدى أهالي منقطة “الجفتلك” بمحافظة أريحا لاعتداءات المستوطنين، فيما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في منطقة المنية ببيت لحم، تزامنا مع اندلاع مواجهات منفصلة في بلدة الخضر وتخللها إلقاء حجارة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى محافظة الخليل، وتركزت في بلدتي حلحلول وإذنا.

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#غزة #القدس #المقاومة #الضفة

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