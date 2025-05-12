حماس تعلن الإفراج عن الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الإثنين، تسليمها الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، والذي كان أسيراً لديها منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جهتها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن تسليم الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر للصليب الأحمر وسيتم نقله إلى الجانب الإسرائيلي من خلال معبر كيسوفيم.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن مركبات الصليب الأحمر إلى وصلت إلى موقع تسليم الأسير عيدان ألكسندر شمال خانيونس، واستلمته من كتائب القسَّام.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين العميد (الاحتياط) جال هيرش؛ والمبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف؛ توجهوا بطائرة هليكوبتر إلى قاعدة "ريعيم" لاستقبال الأسير عيدان أليكساندر.

فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان رسمي، أن خطوة الإفراج جاءت بعد اتصالات مباشرة مع الإدارة الأميركية، وفي إطار المساعي التي تبذلها الأطراف الوسيطة لتحقيق وقف لإطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت حماس إن الإفراج عن ألكسندر جاء بعد ما وصفته بـ"اتصالات مهمة أبدت فيها الحركة إيجابية ومرونة عالية"، معتبرة أن المفاوضات الجادة والمسؤولة هي الطريق المجدي لتحقيق نتائج ملموسة في ملف الأسرى، في حين أن استمرار العدوان الإسرائيلي "يطيل معاناتهم وقد يودي بحياتهم".

وجددت الحركة في بيانها تأكيد استعدادها "للشروع الفوري في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل ومستدام"، يشمل وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ صفقة تبادل أسرى، إلى جانب إعادة إعمار القطاع.

ودعت حماس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مواصلة جهودها من أجل إنهاء "الحرب الوحشية التي يشنها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة".