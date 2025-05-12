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"القسام": تم تنسيق موعد الإفراج عن عيدان ألكسندر مع الصليب الأحمر

12 مايو 2025 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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"القسام": تم تنسيق موعد الإفراج عن عيدان ألكسندر مع الصليب الأحمر
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه تم التنسيق مع الصليب الأحمر بخصوص موعد الإفراج عن ألكسندر اليوم الاثنين.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار بغزة بدءا من منتصف نهار اليوم لتسهيل عملية تسليم الأسير الإسرائيلي الأميركي من القطاع.

كما وصلت مروحية عسكرية تنقل عائلة ألكسندر إلى قاعدة ريعيم بغلاف غزة، قبيل إطلاق سراحه.

ومن جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يستعد لتسلم الأسير ألكسندر بدءا من الساعة 6:30 مساء في منطقة خان يونس.

من جانبها، بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادات ميدانية ولوجستية مكثفة تمهيداً لاستلام الأسير، وسط أنباء عن تكثيف تواجدها في مناطق محددة من قطاع غزة تحسباً لأي تطورات.

كما أفادت مصادر محلية، وصول موكب الصليب الأحمر إلى موقع تسلم الأسير عيدان ألكسندر شمال مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ويُذكر أن ألكسندر، المولود في تل أبيب عام 2003، أسِرَ خلال الهجوم الواسع الذي شنّته المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضمن عملية "طوفان الأقصى"، وقد أثارت قضيته اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية والإسرائيلية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها قررت الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، المحتجز في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكدت تنسيق عملية الإفراج مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين.

وقال الناطق العسكري باسم الكتائب، أبو عبيدة، في منشور على "تلغرام": "قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان ألكسندر، وذلك اليوم الاثنين الموافق 12 مايو/أيار 2025".

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#غزة

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