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"أوكسفام: غزة تواجه المجاعة الأكبر عالميًا.. وتجويع السكان سياسة "متعمدة"

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"أوكسفام: غزة تواجه المجاعة الأكبر عالميًا.. وتجويع السكان سياسة "متعمدة"

12 مايو 2025 . الساعة 16:23 بتوقيت القدس
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"أوكسفام: غزة تواجه المجاعة الأكبر عالميًا.. وتجويع السكان سياسة متعمدة"
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت منظمة "أوكسفام" الدولية أن المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة لسياسات متعمدة ومخطط لها، محذرة من أن الكتلة السكانية التي تواجه خطر المجاعة هناك هي الأكبر في العالم حاليا.

وأشارت المنظمة، في بيان صدر اليوم، إلى أن موظفيها على الأرض يشهدون يوميًا معاناة أسر تعاني الجوع الحاد، وأطفالا يعانون من سوء تغذية لدرجة أنهم باتوا عاجزين عن البكاء، في مشهد يعكس كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وحذرت أوكسفام من أن استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية كسلاح، وعرقلة وصولها إلى المدنيين، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويهدد بدفع الوضع الإنساني في غزة نحو الانهيار التام.

وأضافت المنظمة أن تحويل المساعدات إلى أداة للسيطرة يشكل خطرا مباشرا على المدنيين، ويزيد من تفاقم الفوضى والمعاناة في مختلف أنحاء القطاع.

واختتمت أوكسفام بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي تجاه سياسات التجويع في غزة يعد تواطؤا لا يمكن تبريره، مطالبة بتحرك عاجل لإنهاء الحصار وضمان تدفق المساعدات دون قيود.

هذا وحذرت "الأونروا" وأوتشا" في وقت سابق من تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أسابيع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"في بيان رسمي في وقت سابق إن "الفلسطينيين يموتون في غزة وسط ظروف كارثية"، موضحا أن 70% من السكان يعيشون في مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية أو يخضعون لأوامر بالتهجير أو كليهما.

وأكدت "أوتشا" أن الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون لتكثيف إيصال المساعدات فور رفع الحصار الذي بدأ منذ 2 مارس الماضي.

وتواصل إسرائيل منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ ذلك التاريخ جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد  وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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#قطاع غزة #غزة #سياسة التجويع

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