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عائلة عيدان ألكسندر: عيدان سيتوجه لقطر وسيلتقي بترامب وحمد آل الثاني

12 مايو 2025 . الساعة 15:30 بتوقيت القدس
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عائلة عيدان ألكسندر تحمل صورة ابنها قرب الحدود مع غزة

كشفت عائلة الأسير لدى كتائب القسام في غزة، عيدان إلكسندر، عن أن ابنها سيتوجه فور اطلاق سراحه اليوم الإثنين، إلى قطر حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي ترامب وأمير دولة قطر تميم بن حمد أل الثاني.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أعلن أن الكتائب قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الأمريكي عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وأمس الأحد، أعلنت حماس، عن موافقتها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية (الأمريكية والإسرائيلية) عيدان ألكسندر، وذلك ضمن الخطوات المبذولة بالتنسيق مع الوسطاء الدوليين في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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