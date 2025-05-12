"الإحصاء": عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ النكبة

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، إن عدد الفلسطينيين تضاعف بنحو 10 مرات منذ نكبة عام 1948، ليصل إلى نحو 15.2 مليون نسمة منتصف 2025، نصفهم يعيشون خارج فلسطين التاريخية، فيما يقيم نحو 7.4 مليون داخلها، وهو عدد مساوٍ تقريباً لعدد اليهود، وفق تقديرات إسرائيلية.

وأوضح "الإحصاء" في بيان له اليوم الإثنين، بمناسبة ذكرى النكبة، أن أكثر من 957 ألف فلسطيني شُردوا عام 1948، وتعرضوا للتطهير العرقي، حيث دمرت إسرائيل 531 قرية ومدينة فلسطينية بالكامل، واقترفت أكثر من 70 مجزرة أوقعت ما يزيد على 15 ألف شهيد.

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، استشهد أكثر من 154 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 52,600 خلال العدوان على غزة منذ أكتوبر 2023، معظمهم من الأطفال والنساء.

مليون نازح

وبحسب الإحصاء، فإن أكثر من مليوني فلسطيني نزحوا من منازلهم داخل قطاع غزة، فيما يعاني السكان من أزمة إنسانية خانقة، مع تفشي الجوع ونقص المياه، حيث تراجعت حصة الفرد اليومية إلى 3–5 لترات فقط، أي أقل من الحد الأدنى للبقاء في حالات الطوارئ. كما يعاني 335 ألف طفل دون الخامسة من سوء تغذية حاد، ويُحرم نحو 92% من الرضع من الحد الأدنى من الغذاء.

وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 70% من وحدات غزة السكنية باتت غير صالحة للسكن، بعد تدمير نحو 330 ألف وحدة، إضافة إلى تدمير المستشفيات والمدارس والبنى التحتية. وفي الضفة الغربية، واصلت سلطات الاحتلال عمليات الهدم والاستيطان، حيث تم الاستيلاء على أكثر من 46 ألف دونم، وبناء آلاف الوحدات الاستعمارية، مع تنفيذ أكثر من 16,000 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال عام 2024.

ويأتي هذا في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، واستمرار سياسات الاستيطان والتهجير، وسط مطالبات دولية بوقف الحرب وتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين