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الاحتلال يواصل هدم منازل المواطنين في مخيم نور شمس

12 مايو 2025 . الساعة 14:41 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل هدم منازل المواطنين في مخيم نور شمس

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عمليات هدم منازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، في ظل عدوانها المتواصل عليه، لليوم الـ93 على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال تواصل هدم مبانٍ سكنية في حارة الجامع، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، مع فرض حصار مشدد على المخيم.

ويأتي هذا التصعيد، تنفيذا لمخطط الاحتلال بهدم 106 منازل وبنايات في مخيمي طولكرم ونور شمس، الذي أعلنته قبل أكثر من 10 أيام، وشرعت بتنفيذه الأسبوع الماضي.

وحسب التقديرات المحلية، فقد بلغ عدد المباني التي هدمتها جرافات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي 15 مبنى، بما تضمه من شقق سكنية، إضافة إلى نسف منازل أخرى، أخلاها سكانها بعد حصولهم على تنسيق مسبق بذلك، وتهجيرهم قسرا منها خلال العدوان المتواصل.

كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ106 على التوالي.

وتشهد المدينة تحركات متواصلة لآليات الاحتلال على مدار الساعة، وهي تجوب الشوارع الرئيسية، كما يواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار السكان على إخلائها قسرًا.

وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، وتسبب بدمار شامل في البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات، التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.

كما تسبب العدوان في نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 400 منزل كليًا، و2573 منزلًا جزئيًا، إلى جانب إغلاق مداخل المخيمين وأزقتهما بالسواتر الترابية، ما حولهما إلى مناطق معزولة خالية من مظاهر الحياة.

المصدر / وكالات
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