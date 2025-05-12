تقرير دولي: غزة تواجه خطر المجاعة ووقف إطلاق النار ضرورة إنسانية عاجلة

حذر تقرير دولي تدعمه الأمم المتحدة من أن سكان قطاع غزة يواجهون خطرًا حقيقيًا للمجاعة، واصفًا الوضع بأنه "واحدة من أشد أزمات الغذاء في العالم"، وسط معاناة إنسانية "لا توصف".

وأكد التقرير الذي نشر اليوم الإثنين، أن استمرار منع وكالات الإغاثة من إيصال السلع الأساسية إلى القطاع يعزز من احتمالات المجاعة، مشددًا على أن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط بات أمرًا بالغ الأهمية للحد من الكارثة الإنسانية المتصاعدة.

وشدد التقرير على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستقر ودون عوائق، وضمان قدرة عمال الإغاثة على العمل بأمان في ظل تصاعد العمليات العسكرية. كما دعا إلى إعادة انتظام منظومات الغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي في القطاع كأولوية قصوى.

مجاعة متعمدة

وفي السياق ذاته، قالت منظمة أوكسفام الإنسانية إن "المجاعة في غزة متعمدة ومخطط لها"، مؤكدة أن القطاع أصبح يضم "أكبر كتلة سكانية تواجه خطر المجاعة في العالم". وأضافت أن موظفيها في الميدان يشاهدون يوميًا "أسراً تعاني من الجوع، وأطفالًا يعانون من سوء التغذية، وضعفًا شديدًا لدرجة أنهم لا يستطيعون البكاء".

واتهمت أوكسفام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ"استخدام المساعدات كسلاح"، واعتبرت أن ذلك يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مؤكدة أن تحويل المساعدات إلى أداة للسيطرة يعرض المدنيين للخطر، ويهدد بمزيد من الفوضى والمعاناة في أنحاء القطاع.

وتشهد غزة منذ أشهر أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب إغلاق الاحتلال للمعابر، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وتقييد دخول الإمدادات الأساسية، وسط تحذيرات متكررة من منظمات دولية من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن احتواؤها.

المصدر / فلسطين أون لاين