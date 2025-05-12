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الصِّحَّة بغزَّة: 33 شهيدًا و 94 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

12 مايو 2025 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 33 شهيدًا و 94 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن 33 شهيدًا (منهم 29 شهيدًا جديدً،و 4 شهداء انتشال)، و 94 إصابة  وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزّة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,749 شهيدًا، و 7,607 إصابة.

وأعلنت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,862 شهيدًا و 119,648 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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