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الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي هذه فحواه

12 مايو 2025 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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تشييع جثامين شهداء من فرق الدفاع المدني والإسعاف التابعة للهلال الأحمر

أطلق الهلال الأحمر الفلسطيني نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، مطالباً بضرورة توفير الحماية الفورية للطواقم الطبية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وذلك في ظل التصاعد الخطير في استهداف العاملين في المجال الإنساني. 

وأكد الهلال الأحمر في بيان له، الإثنين، أن عدد المسعفين الذين فقدوا أرواحهم منذ بداية العام الجاري في مدينة رفح وحدها قد بلغ 8 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد شهداء المنظمة منذ بدء العدوان الأخير على قطاع غزة إلى 48 شهيداً. 

كما أشار البيان إلى أن عدد القتلى من العاملين في المجال الطبي والإنساني في قطاع غزة تجاوز 1400 شهيد، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يُلزم بحماية الطواقم الطبية أثناء النزاعات. 

وجدد الهلال الأحمر الفلسطيني دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك العاجل لوقف استهداف الكوادر الصحية، وتأمين المسارات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في القطاع. 

يأتي هذا النداء في وقت تتصاعد حالات استهداف قوات الاحتلال لطواقم الهلال الأحمر والطواقم الإسعافية والدفاع المدني، أثناء ممارسة مهامها في حرب الإبادة الواقعة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#الاحتلال #المجتمع الدولي #الهلال الأحمر الفلسطيني #نداء

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