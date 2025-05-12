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والد أسير إسرائيلي يعلق على "صفقة" إطلاق سراح عيدان إلكسندر

12 مايو 2025 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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والد الأسير الإسرائيلي إيتان مور

علّق تسفيكا مور، والد الأسير الإسرائيلي إيتان مور، على إطلاق سراح المقاومة بغزة، للأسير من الجنسية المزدوجة عيدان إلكسندر.

وأعرب مور في تصريحات صحفية، الإثنين، عن رفضه القاطع لأي "صفقة تبادل جزئية"، مؤكدًا أن المطلوب هو إعادة جميع "المختطفين" دفعة واحدة دون تأخير. 

وقال لا أستطيع تقبل فكرة أن تبرم صفقة جزئية أخرى، وألا يعاد الجميع دفعة واحدة"، معتبرًا أن أي اتفاق لا يشمل جميع المحتجزين سيكون غير مقبول. 

وأضاف: "لا يجب إتمام نصف صفقة يجب مواصلة الضغط على حماس أكثر، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود السياسية والعسكرية لضمان الإفراج الكامل.

نداء لترامب

كما وجه نداءً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا: "على ترامب أن يقوم بما يلزم للضغط من أجل إعادة الجميع"، معربًا عن أمله في تدخل دولي حاسم لتسريع عملية التبادل. 

يأتي هذا التصريح في وقت من المنتظر أن تطلق كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأسير من ذوي الجنسية الأمريكية ألكساندر اليوم، وذلك ضمن الخطوات المبذولة بالتنسيق مع الوسطاء الدوليين في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح د. خليل الحية، رئيس حركة "حماس" في غزة ورئيس الوفد المفاوض، أن هذا القرار يأتي استجابةً للجهود التي تبذلها دول وسيطة، وعلى رأسها قطر ومصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الحركة أبدت خلال الأيام الماضية "إيجابية عالية" في اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#حماس #أسرى #القسام #عيدان إلكسندر #الأسير إيتان مور

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